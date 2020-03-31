В Киеве будут штрафовать за несоблюдение самоизоляции

В Киеве создали мониторинговый центр за контролем соблюдения самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и их контактными лицами.

Об этом на брифинге рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

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По его словам, центр также будет контролировать людей, которые находятся на обсервации, потому что вернулись из стран, где зафиксированы случаи коронавирус.

Городской голова Киева Виталий Кличко “Мониторинговый центр уже работает над сбором информации об этих людях у семейных врачей, Киевского лабораторного центра МЗ Украины, Государственной пограничной службы, Нацполиции и других служб. Мы создаем единую базу, чтобы следить за возможными путями распространения болезни”.

Он добавил, что центр уже получил информацию о 37 тысячах киевлян, которые пересекли границу с 11 марта, о 435 киевлянах, которые контактировали с больными и 107 подтвержденных больных, которые лечатся от болезни дома.

Городской голова Киева Виталий Кличко “Мониторинговый центр не только собирает информацию, но и будет следить за соблюдением режима самоизоляции и помогать им получить своевременную медицинскую помощь. Ответственность за это будет следующей: 17 тысяч гривен, второе нарушение – 34 тысячи гривен, для третьего раза – уголовная ответственность”.

Кличко призвал киевлян присоединиться и предоставлять информацию о больных и контактных лицах.

По состоянию на 31 марта в Киеве зафиксировали 107 случаев заболевания коронавирусом, 2 людей выздоровели.



Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала

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