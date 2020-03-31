24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Киеве будут штрафовать за несоблюдение самоизоляции

- Читати новину українською
Несоблюдение самоизоляции: штрафы / 5.ua

В Киеве создали мониторинговый центр за контролем соблюдения самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и их контактными лицами.

Об этом на брифинге рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

Также по теме: В Киеве на коронавирус тестируют всех, у кого есть воспаление легких

По его словам, центр также будет контролировать людей, которые находятся на обсервации, потому что вернулись из стран, где зафиксированы случаи коронавирус.

 
Городской голова Киева Виталий Кличко
“Мониторинговый центр уже работает над сбором информации об этих людях у семейных врачей, Киевского лабораторного центра МЗ Украины, Государственной пограничной службы, Нацполиции и других служб. Мы создаем единую базу, чтобы следить за возможными путями распространения болезни”.

Он добавил, что центр уже получил информацию о 37 тысячах киевлян, которые пересекли границу с 11 марта, о 435 киевлянах, которые контактировали с больными и 107 подтвержденных больных, которые лечатся от болезни дома.

 
Городской голова Киева Виталий Кличко
“Мониторинговый центр не только собирает информацию, но и будет следить за соблюдением режима самоизоляции и помогать им получить своевременную медицинскую помощь. Ответственность за это будет следующей: 17 тысяч гривен, второе нарушение – 34 тысячи гривен, для третьего раза – уголовная ответственность”.

Кличко призвал киевлян присоединиться и предоставлять информацию о больных и контактных лицах.

По состоянию на 31 марта в Киеве зафиксировали 107 случаев заболевания коронавирусом, 2 людей выздоровели.


Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Штрафы Виталий Кличко
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
Лікування 150057
сегодня , 06:50 Наибольшие проблемы только начинаются, – Фесенко о кризисе в Украине
Новини України 9800
сегодня , 06:20 Кулеба назвал условия, при которых подаст в отставку
Новини України 11789
сегодня , 06:40 Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция
Лікування 32810
сегодня , 11:07 На коронавирус проверили пациентов с пневмонией в Ивано-Франковске: 57 положительных результатов
Лікування 6494
сегодня , 11:59 Коронавирус в Германии: количество больных уже около 62 тысячи
Лікування 4376
сегодня , 12:54 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Традиції 85744
сегодня , 13:43 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
Традиції 92333
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза

Новости
Больше новостей
Залиште відгук