В Киеве будут штрафовать за несоблюдение самоизоляции
В Киеве создали мониторинговый центр за контролем соблюдения самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и их контактными лицами.
Об этом на брифинге рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.
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По его словам, центр также будет контролировать людей, которые находятся на обсервации, потому что вернулись из стран, где зафиксированы случаи коронавирус.
Он добавил, что центр уже получил информацию о 37 тысячах киевлян, которые пересекли границу с 11 марта, о 435 киевлянах, которые контактировали с больными и 107 подтвержденных больных, которые лечатся от болезни дома.
Кличко призвал киевлян присоединиться и предоставлять информацию о больных и контактных лицах.
По состоянию на 31 марта в Киеве зафиксировали 107 случаев заболевания коронавирусом, 2 людей выздоровели.
Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала
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