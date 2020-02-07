Двухлетний ребенок умер во время приема у врача в Киеве

В Киеве ребенок умер во время проведения процедуры гастроскопии. Родители обвиняют медиков.

Вечером, 4 февраля, мальчик играл со своей сестрой, они прыгали на кровати, об этом рассказала мать в сюжете ТСН.

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Он грыз ногу куклы и, когда спрыгнул с кровати на подушки, видимо, поперхнулся ею. Родители проверили горло, папа перевернул мальчика вверх ногами. Все было хорошо, но через час ребенка стошнило.

Родители вызвали скорую и двухлетнего мальчика госпитализировали в местную детскую больницу. Там сделали рентген, взяли анализы и на утро назначили гастроскопию.

После первого раза врач ничего не увидел, и повторил процедуру второй раз. Сначала ребенка держала мать, а затем отец, Юрий Мигович.

Когда врач доставал зонд и шайбу, пошла кровь, распухла шея и ребенок посинел. Ее пытались реанимировать, но тщетно.

Смерть двухлетнего мальчика произошла из-за разрыва глотки и пищевода. Но родителям нужно провести еще одну судебно-медицинскую экспертизу, для окончательной причины смерти.

Заведующая хирургического отделения больницы на Богатырской комментировать заключение бюро экспертиз отказывается. Адвокат отметил, если докажут ошибку врачей, то медику, который сделал зондирование, может грозить до пяти лет тюрьмы.

Мальчик умер во время процедуры гастроскопии видео:

Что такое гастроскопия? Гастроскопия – это процедура, которая помогает проанализировать состояние стенок пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Гастроскопия проводится с помощью эндоскопического инструмента – гастроскопа. Это гибкая трубка, которая вводится в пищеварительный тракт. В середине гастроскопа находится оптическая система, которая передает изображение на монитор, с помощью которого врач оценивает состояние органов пищеварения в режиме реального времени.