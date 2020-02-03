В Киеве госпитализировали с подозрением на коронавирус двух людей, прилетевших из Китая

В субботу, 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира относительно подозрения на новый вид коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Двум людям установили предварительный диагноз ОРВИ и госпитализировали.

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По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в г. Киеве,

— говорится в источнике.

Заметим, что в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Однако 152 случая заражения зафиксированы в 23 странах мира, из них 25 – в странах Европы.

Добавим, что 2 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из города Санья со 128 пассажирами и 21 членом экипажа на борту. По результатам проведенного скрининга, повышенной температуры у людей медики не обнаружили.



Правда и мифы о коронавирусе / 24 канал

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