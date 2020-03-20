В Киеве говорят о вероятном четвертом случае заражения коронавирусом

В социальных сетях говорят о том, что в Киеве есть вероятный четвертый случай заражения коронавирусом. Мужчине сделали первый тест, который показал положительный результат. После второго подтвержденного теста он будет считаться официально больным Covid-19, так как делают два контрольных.

Об этом пишет телеграм-канал "Коронавирус онлайн".

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В сети пишут, что 9 марта мужчина вернулся из Германии, до этого был во Франции. А 12 марта у него ухудшилось самочувствие.

"В клинике "Медиком" поставили диагноз "острый синусит". Так он лечился с 12 по 17 марта (пил Ибупрофен), ходил в магазины и кафе, пока не был госпитализирован в Александровскую больницу с температурой 38,7", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экспресс-тест на коронавирус был отрицательным, а второй тест (мазок) показал положительный результат, который был направлен во вторую лабораторию.



Скриншот из телеграм канала "Коронавирус онлайн"

По состоянию на 20 марта в Украине 29 положительных результатов на коронавирус Covid-19.

В Черновицкой области 15 больных, в Житомирской – 2, Киевской области – 2, Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1, Днепропетровской области – 2, в городе Киев – 3, в Харьковской области – 1, во Львове – 1 подтвержденный случай.



Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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