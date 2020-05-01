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В Киеве коронавирус обнаружили еще в двух общежитиях: их закрыли

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В Киеве коронавирус обнаружили еще в двух общежитиях: их закрыли
В Киеве коронавирус обнаружили еще в двух общежитиях / tsn.ua

Вспышки коронавирусной инфекции обнаружили еще в двух общежитиях Киева – на улицах Бажова и Бойчука. Оба заведения закрыли на карантин, там проводят дезинфекцию.

Новые очаги COVID-19 в столице зафиксировали в двух общежитиях, написал в телеграме мэр Киева Виталий.

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Один – на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второй – на улице Бойчука. Там 5 больных, контактные лица – все жители общежития,
– отметил Кличко.

Сейчас в обоих учреждениях проводят дезинфекцию, их закрыли на карантин. Больных госпитализировали, контактные лица находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.

Коронавирус в Киеве: кратко

  • По состоянию на 1 мая в столице подтвердили коронавирус у 1 453 человек.
  • За последние сутки болезнь обнаружили еще у 52 человек, среди них – 11 медиков.
  • Выздоровели в течение 30 апреля 5 человек. В общем от коронавируса в Киеве удалось вылечиться 80 людям.

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Общежития Виталий Кличко Новости Киева Новости Здоровье Здоровье Медицина
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