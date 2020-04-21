В Киеве медики получили доплату за работу с больными коронавирусом: кто и сколько

В Киеве врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к зарплате за работу с 13 марта. Город установило им доплату в размере 9 должностных окладов.

На доплаты медикам Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 миллиона гривен, заявил 21 апреля на брифинге городской председатель Киева Виталий Кличко, сообщает 24 канал.

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В среднем доплата за март медперсоналу Киева, что работает с больными коронавирусом, составляет:

врачам – 17 тысяч гривен;

медсестрам – 13 тысяч;

младшему медицинскому персоналу – 11 тысяч.

Таким образом за март столичные медработники получат в целом:

врачи – от 30 до 50 тысяч гривен;

медсестры – от 25 до 35 тысяч;

младший медперсонал – от 20 до 25 тысяч гривен.

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях дезинфекции автомобилей, также получат премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12,4 миллиона гривен.

В среднем за этот период врачи Центра получат премию в размере 9 тысяч 800 гривен;

фельдшеры – 5 тысяч 500 гривен;

санитары – 1 тысячу 900 гривен.

Отметим, что за последние сутки в Киеве COVID-19 подтвердили еще у 42 человек. Всего в столице зафиксировано уже 892 случая заражения коронавирусом.