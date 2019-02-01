В Киеве мужчина выстрелил в голову 5-летнему ребенку: подробности с места происшествия

В Киеве на Лесном массиве прямо посреди улицы неизвестный мужчина выстрелил в 5-летнего мальчика. По словам очевидцев, злоумышленников было трое, их уже задержали.

Инцидент произошел около 15 часов дня, рассказал корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Что случилось? Вблизи супермаркета между тремя мужчинами возник словесный конфликт, позже один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Это случилось в то время, когда мама с ребенком вышли из супермаркета – одна пуля полетела в их сторону и попала в лицо мальчика.



На этом месте вблизи супермаркета АТБ произошел инцидент / фото dtp.kiev.ua

Очевидцы утверждают, что после неожиданного ранения ребенок закричала от боли. После этого его перенесли в аптеку, где ему оказали первую медицинскую помощь.

Да, к нам принесли раненого мальчика. Он был в сознании, но было заметно, что у ребенка серьезные проблемы с глазом,

- добавила аптекарша.

Что известно о состоянии здоровья мальчика? Пострадавшего мальчика доставили в Центр микрохирургии глаза, поскольку он был ранен в лицо. По предварительной информации, у ребенка касательное ранения века и рваная рана.

Злоумышленник, который выстрелил, после инцидента скрылся, двое мужчин остались для дачи показаний. Подозреваемого уже задержали и доставили в отделение полиции. Ему грозит лишение свободы сроком на семь лет.