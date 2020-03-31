В Киеве на коронавирус тестируют всех, у кого есть воспаление легких

В Киеве начали тестировать на наличие коронавируса всех пациентов с воспалением легких. Всего на сегодня в столице экспресс-тесты на COVID-19 прошли 1900 человек.

"Мы начали тестирование (на коронавирус – 24 канал) всех пациентов с диагнозом воспаления легких, потому что во многих случаях осложнением перенесенного заболевания является именно поражение легких", – заявил 31 марта на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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Он также сообщил, что на сегодня экспресс-тесты на коронавирус в Киеве прошли 1900 человек. Лабораторно обработанных – 813 образцов. Еще в исследовании в Киевском городском лабораторном центре Минздрава – 218 образцов.

23 марта заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине планируют проверять на наличие коронавируса образцы всех умерших от пневмонии.

Заметим, что на сегодня в Киеве количество выявленных случаев заболевания коронавирусом составляет 107. В общем по всей Украине – 549 случаев. Умерли от болезни 13 человек, а выздоровели – 8.



В каких городах Украины можно пройти тестирование на коронавирус / Инфографика 24 канала