24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Киеве на коронавирус тестируют всех, у кого есть воспаление легких

- Читати новину українською
В Киеве на коронавирус тестируют всех, у кого есть воспаление легких / 24 канал

В Киеве начали тестировать на наличие коронавируса всех пациентов с воспалением легких. Всего на сегодня в столице экспресс-тесты на COVID-19 прошли 1900 человек.

"Мы начали тестирование (на коронавирус – 24 канал) всех пациентов с диагнозом воспаления легких, потому что во многих случаях осложнением перенесенного заболевания является именно поражение легких", – заявил 31 марта на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также Кличко рассказал, где могут разместить на обсервацию эвакуированных из-за границы

Он также сообщил, что на сегодня экспресс-тесты на коронавирус в Киеве прошли 1900 человек. Лабораторно обработанных – 813 образцов. Еще в исследовании в Киевском городском лабораторном центре Минздрава – 218 образцов.

23 марта заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине планируют проверять на наличие коронавируса образцы всех умерших от пневмонии.

Заметим, что на сегодня в Киеве количество выявленных случаев заболевания коронавирусом составляет 107. В общем по всей Украине – 549 случаев. Умерли от болезни 13 человек, а выздоровели – 8.

де пройти тест на коронавірус де перевіритися міста адреси
В каких городах Украины можно пройти тестирование на коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Новости Украины Коронавирус COVID-19 Лечение Коронавирус в Украине Виталий Кличко Новости Киева
Комментарии

Читайте также

сегодня , 12:10 В Запорожье врачам удалось вылечить два человека от коронавируса
Лікування 2094
сегодня , 06:40 Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция
Лікування 32494
сегодня , 07:20 Действительно ли COVID-19 создали люди: миф и правда о лабораторной теории
Медицина 6425
сегодня , 10:49 Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
Новини культури 77207
сегодня , 05:05 Гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп 12451
сегодня , 00:43 Рада таки приняла закон о рынке земли
Новини України 22940
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в США 16 000 случаев за сутки
Новини України 13586
сегодня , 01:43 Закон о рынке земли приняли: какие фракции и депутаты голосовали за, а какие против
Новини України 12657
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза

Новости
Больше новостей
Залиште відгук