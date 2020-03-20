В Киеве начали курсировать 200 дополнительных маршруток, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 20 марта Киевом начали курсировать 200 дополнительных маршруток. Также он рассказал, как они подвергаются санитарной обработке.

Об этом Виталий Кличко рассказал во время онлайн пресс-брифинга.

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Сегодня в Киеве выехали 200 дополнительных маршруток. Также мы изменили маршруты, некоторые продолжили. Большинство транспорта пустили в спальные районы,

– рассказал Кличко.

Кличко добавил, что общественный транспорт дезинфицируют несколько раз в день. Кроме того, дезинфекции подвергаются еще и остановки, дороги и пешеходные мосты.

Чем дезинфицируют маршрутки и улицы Киева?

По словам Кличко, для обработки используют 10 разных видов дезинфицирующих средств, среди которых: тентаміин, санидез, хлор, септональ и другие.

По состоянию на 19 марта в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых летальные: в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области.



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