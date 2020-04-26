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В Киеве обнаружили 1 188 случаев заражения COVID-19: среди новых больных – 5 детей и 10 медиков

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В Киеве обнаружили 1 188 случаев заражения COVID-19
В Киеве обнаружили 1 188 случаев заражения COVID-19 / Getty Images

В столице Украины подтвердили 1 188 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. По показателю количества больных Киев занимает второе место после Черновицкой области.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. 10 из них – медики. К сожалению, был зафиксирован один летальный случай.

Заболели:

  • 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет;
  • 9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет;
  • 2 девочки – 4 и 12 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 10 и 17 лет.

7 пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Кличко также призвал соблюдать все правила карантина, чтобы резко не увеличилось количество больных.

"Я хочу надеяться, что динамика заболевания не будет расти. Что мы сможем, наконец, начать вводить послабления. И город постепенно будет возвращаться к привычной жизни", – добавил мэр Киева.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Киева Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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