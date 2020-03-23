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В Киеве обнаружили новые 4 случая заражения коронавирусом: теперь в столице 28 инфицированных

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В столице возросло количество больных коронавирусом. 23 марта мэр Киева заявил, о новых случаях заражения. Количество зараженных Covid-19 в Киеве – 28 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины подтвердил еще 4 случая заболевания коронавирусом в столице.

 
Виталий Кличко
“Сегодня днем мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом”.

То есть количество киевлян, заболевших COVID-19 выросло в столице до 28 человек.

Что известно о новых выявленных случаях

По словам Кличко, среди новых 4 случаев – 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области. Женщина в возрасте 28 лет – вернулась из Австрии. И 21-летний юноша, который контактировал с больным родственником.

Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое – на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей.

Мэр Киева также обратился к МВД, чтобы киевлянам усилили контроль за соблюдением ограничительных мер карантина. В частности, за гражданами, прибывающих в Украину из-за границы.

 
Виталий Кличко
“Сегодня, когда в Украине спецрейсами из-за границы возвращаются десятки тысяч украинцев, мы получаем угрозу возможного быстрого распространения инфекции. Я обращаюсь к МВД усилить контроль за соблюдением киевлянами суровых ограничительных мер, особенно теми, которые прибывают в страну”.

Также Кличко еще раз призвал руководителей предприятий и учреждений организовать работникам возможность работать из дома.

"Мы должны максимально ограничить количество социальных контактов", – добавил Кличко.


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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Лечение Виталий Кличко Новости Киева
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