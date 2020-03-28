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В Киеве ограничат предоставление стоматологических услуг на период карантина

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В Киеве ввели ограничения на предоставление стоматологических услуг / ponomarenko.kiev.ua

В Киеве ввели ограничения на предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев. Ограничения будут действовать до завершения карантина.

Решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать врач-стоматолог, отметили в пресс-службе КГГА.

Важно Минздрав рекомендует выделить врачей для пациентов без декларации во время карантина

Под ограничения подпадают:

  • ортодонтия;
  • ортодонтическая стоматология;
  • хирургическая стоматология;
  • терапевтическая стоматология;
  • детская стоматология.

Советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко отметил, что мотивом принятия такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным. В то же время человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме.

Как передается коронавирус?
Covid-19 передается через контактный путь, когда вирус попадает на слизистые оболочки носа, глаз через руки или другие предметы (платок, перчатки) после касания объектов, которые загрязнении вирусом.Капельным путем вирус передается от человека к человеку во время кашля или чихания в тесном контакте.

 

Карантин в Украине: главное

  • По состоянию на 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса. К сожалению, 8 человек умерли, 5 – удалось выздороветь.
  • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
  • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа  и железнодорожное сообщение с 17 марта. С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
  • С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

 Прості правила, які можуть врятувати життя
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Киева КГГА Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Больница Новости Здоровье Медицина Стоматология
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