В Киеве ограничат предоставление стоматологических услуг на период карантина

В Киеве ввели ограничения на предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев. Ограничения будут действовать до завершения карантина.

Решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать врач-стоматолог, отметили в пресс-службе КГГА.

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Под ограничения подпадают:

ортодонтия;

ортодонтическая стоматология;

хирургическая стоматология;

терапевтическая стоматология;

детская стоматология.

Советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко отметил, что мотивом принятия такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным. В то же время человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме.

Как передается коронавирус?

Covid-19 передается через контактный путь, когда вирус попадает на слизистые оболочки носа, глаз через руки или другие предметы (платок, перчатки) после касания объектов, которые загрязнении вирусом.Капельным путем вирус передается от человека к человеку во время кашля или чихания в тесном контакте.

Карантин в Украине: главное

По состоянию на 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса. К сожалению, 8 человек умерли, 5 – удалось выздороветь.

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.

В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа и железнодорожное сообщение с 17 марта. С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



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