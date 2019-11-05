В Киеве онколог погорел на взятке в 2 тысячи долларов – фото
Врача Киевского областного онкологического диспансера задержали на взятке в 2 тысячи долларов США. Онколог получил деньги за оказание медицинской документации без реального прохождения медицинского обследования.
О задержании врача сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
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Правоохранители разоблачили врача на получении неправомерной выгоды в сумме 2 тысячи долларов США.
Врач требовал деньги за оказание медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования.
В настоящее время врач задержан, проводятся следственные действия.
Онколог требовал 2 тысячи долларов
Против врача открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
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