В Киеве онколог погорел на взятке в 2 тысячи долларов – фото

Врача Киевского областного онкологического диспансера задержали на взятке в 2 тысячи долларов США. Онколог получил деньги за оказание медицинской документации без реального прохождения медицинского обследования.

О задержании врача сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева. Читайте также: Известный врач требовал огромный взятку за операцию: возмутительные подробности Правоохранители разоблачили врача на получении неправомерной выгоды в сумме 2 тысячи долларов США. Врач требовал деньги за оказание медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования. В настоящее время врач задержан, проводятся следственные действия.

Онколог требовал 2 тысячи долларов Против врача открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.