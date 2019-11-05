В Киеве онколог погорел на взятке в 2 тысячи долларов – фото

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Столичного онколога поймали на взятке
Столичного онколога поймали на взятке / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Врача Киевского областного онкологического диспансера задержали на взятке в 2 тысячи долларов США. Онколог получил деньги за оказание медицинской документации без реального прохождения медицинского обследования.

О задержании врача сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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Правоохранители разоблачили врача на получении неправомерной выгоды в сумме 2 тысячи долларов США.

Врач требовал деньги за оказание медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования.

В настоящее время врач задержан, проводятся следственные действия.


Онколог требовал 2 тысячи долларов

Против врача открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Взятка Здоровье Медицина
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