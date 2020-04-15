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В Киеве откроют пункты приема медицинских отходов: можно будет выбрасывать использованные маски

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Киев / Иллюстративное фото / Getty images

В Киеве откроют 10 пунктов приема медицинских отходов от населения. Туда киевляне смогут выбрасывать использованные маски и перчатки.

Об этом сообщил депутат Киевского горсовета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой, передает Интерфакс-Украина.

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Уже в ближайшее время будут установлены 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты – в каждом районе Киева. Горожане смогут сдавать туда использованные маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать,
– подчеркнул он.

Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование. Яловой уточнил, что медицинские отходы категории В, то есть потенциально инфицированные, должны быть герметично упакованы, обезврежены и уже после этого переданы для дальнейшей утилизации. Ведь обычно их сжигают в специальных печах при высокой температуре.

"Сейчас киевляне, даже те, кто хочет безопасно избавиться от использованных средств индивидуальной защиты, просто не знают, как это правильно сделать. Поэтому со свалок и уличных урн маски разлетаются по улицам, паркам, загрязняя город и распространяя болезнетворные микроорганизмы", – добавил Яловой.

Як правильно носити маски
Как правильно носить маску: советы / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Коронавирус в Украине Экология Новости Киева Новости политики Лечение
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