В Киеве подтвердили 1298 случаев заражения COVID-19: кто заболел

В столице Украины зафиксировали 1298 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 23 из них закончились летально.

60 пациентам удалось выздороветь. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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За последние сутки количество заболевших увеличилось на 78. Из них – 3 медицинских работников. Всего в Киеве есть 120 зараженных медиков, что составляет 9%.

За минувшие сутки заболели: 36 женщин, 3 девочки, 36 мужчин, 3 мальчиков.

По словам Кличко, 44% больных из общего числа – это женщины, 574. 56% – мужчины, 724 человека. Также среди инфицированных в столице Украины – 80 детей и 179 служителей церкви.

По состоянию на 28 апреля в Украине подтвердили 9 410 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 401 новый случай инфицирования.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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