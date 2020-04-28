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В Киеве подтвердили 1298 случаев заражения COVID-19: кто заболел

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В Киеве подтвердили 1298 случаев заражения COVID-19
В Киеве подтвердили 1298 случаев заражения COVID-19 / Getty Images

В столице Украины зафиксировали 1298 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 23 из них закончились летально.

60 пациентам удалось выздороветь. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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За последние сутки количество заболевших увеличилось на 78. Из них – 3 медицинских работников. Всего в Киеве есть 120 зараженных медиков, что составляет 9%.

За минувшие сутки заболели: 36 женщин, 3 девочки, 36 мужчин, 3 мальчиков.

По словам Кличко, 44% больных из общего числа – это женщины, 574. 56% – мужчины, 724 человека. Также среди инфицированных в столице Украины – 80 детей и 179 служителей церкви.

По состоянию на 28 апреля в Украине подтвердили 9 410 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 401 новый случай инфицирования.

Коронавірус у цифрах
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Здоровье Новости Киева Коронавирус в Украине Лечение Здоровье
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