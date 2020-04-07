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В Киеве подтвердили 12 новых случаев заражения COVID-19: среди инфицированных – 4 ребенка

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В Киеве подтвердили 12 новых случаев заражения COVID-19 / Getty Images

В столице Украины зафиксировали 12 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество больных в Киеве – 279.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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К сожалению, в столице Украины подтвердили новый летальный случай. Умер 36-летний мужчина в Александровской больнице. У пациента было тяжелое состояние, он был подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Врачи в течение двух недель боролись за его жизнь.

Всего в Киеве – 5 летальных случаев.

Среди 12 человек, которым подтвердили коронавирус, четверо детей: двое 3-летних девочек, 6-летний мальчик и 15-летний юноша, а также коронавирусную инфекцию обнаружили у пяти мужчин в возрасте от 31 до 67 лет и трех женщин в возрасте от 34 до 41.

Короанвірус, карантин
Почему следует оставаться дома / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Виталий Кличко Новости Киева Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровая жизнь Здоровье
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