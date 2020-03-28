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В Киеве подтвердили 74 случая заболевания COVID-19

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В Киеве коронавирусом заболели 74 человека. Новые случаи обнаружили у 10 мужчин и 9 женщин. Все пациенты госпитализированы и получают необходимое лечение.

Уже 74 особы в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. О новых выявленных случаях сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавируса.

Заболели – 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И 9 женщин – от 17-ти до 62-х лет.

  • 9 пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы
  • 5 в городскую клиническую больницу № 4
  • 3 в клиническую больницу № 9
  • 2 заболевших киевлян – в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

Город закупил оборудование для ПЦР, что позволяет исследовать материал слизистой пациента. В первую очередь тестируем киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус,
– заявил Кличко.

Также он обратился ко всем с просьбой ограничить социальные контакты и не относиться легкомысленно к угрозе, которую несет распространение коронавируса.

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Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Новости Здоровье Новости Киева Коронавирус в Украине
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