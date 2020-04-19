24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В Киеве подтвердили 801 случай заражения COVID-19

- Читати новину українською
В Киеве подтвердили 801 случай заражения COVID-19 / Unsplash

В столице Украины зафиксировали 31 новый случай заражения коронавирусом COVID-19, среди больных – 4 медиков.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. За последние сутки лабораторно выявили 31 больного коронавирусом пациента и подтвердили одну смерть.

Читайте также В Украине коронавирусом заболели 5 449 людей

"Количество жителей Киева, у которых лаборатория подтвердила заболевание коронавирусом, за последние сутки увеличилось на 31 человека. Из них – 4 медиков. Один случай, к сожалению, летальный", – сказал Кличко.

Заболели:

  • 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет,
  • девочка 10 лет,
  • 11 мужчин от 26 до 77 лет
  • мальчик 13 лет.

"В больнице столицы госпитализировали 5 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Берегите себя и своих близких! Мы все преодолеем", – добавил мэр города.

Столица находится на втором месте после Черновицкой области по количеству подтвержденных случаев заболеваний, где коронавирусную инфекцию обнаружили у 889 пациентов.


Как защитить себя от коронавируса/ Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Киева Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
18 апреля 12:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
17 апреля 07:10 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
16 апреля 10:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
16 апреля 07:40 Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: список
Анастасія Лукашевська
15 апреля 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей