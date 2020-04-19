В Киеве подтвердили 801 случай заражения COVID-19
В столице Украины зафиксировали 31 новый случай заражения коронавирусом COVID-19, среди больных – 4 медиков.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. За последние сутки лабораторно выявили 31 больного коронавирусом пациента и подтвердили одну смерть.
Читайте также В Украине коронавирусом заболели 5 449 людей
"Количество жителей Киева, у которых лаборатория подтвердила заболевание коронавирусом, за последние сутки увеличилось на 31 человека. Из них – 4 медиков. Один случай, к сожалению, летальный", – сказал Кличко.
Заболели:
- 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет,
- девочка 10 лет,
- 11 мужчин от 26 до 77 лет
- мальчик 13 лет.
"В больнице столицы госпитализировали 5 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Берегите себя и своих близких! Мы все преодолеем", – добавил мэр города.
Столица находится на втором месте после Черновицкой области по количеству подтвержденных случаев заболеваний, где коронавирусную инфекцию обнаружили у 889 пациентов.
Как защитить себя от коронавируса/ Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Эпидемия COVID-19 во Франции идет на спад, однако уровень смертности до сих пор высокийсегодня , 10:27
-
В Украине коронавирусом заболели 5 449 людейсегодня , 09:39
-
В мире от коронавируса умерли свыше 160 тысяч человексегодня , 10:22
-
Степанов назвал причины увеличения количества зараженных коронавирусомсегодня , 11:54
-
Какие маски лучше: сравнительное видеосегодня , 07:01
-
Что делать после возвращения домой с улицы: пошаговая инструкциясегодня , 11:48