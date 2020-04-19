В Киеве подтвердили 801 случай заражения COVID-19

В столице Украины зафиксировали 31 новый случай заражения коронавирусом COVID-19, среди больных – 4 медиков.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. За последние сутки лабораторно выявили 31 больного коронавирусом пациента и подтвердили одну смерть.

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"Количество жителей Киева, у которых лаборатория подтвердила заболевание коронавирусом, за последние сутки увеличилось на 31 человека. Из них – 4 медиков. Один случай, к сожалению, летальный", – сказал Кличко.

Заболели:

18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет,

девочка 10 лет,

11 мужчин от 26 до 77 лет

мальчик 13 лет.

"В больнице столицы госпитализировали 5 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Берегите себя и своих близких! Мы все преодолеем", – добавил мэр города.

Столица находится на втором месте после Черновицкой области по количеству подтвержденных случаев заболеваний, где коронавирусную инфекцию обнаружили у 889 пациентов.



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