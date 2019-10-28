В Киеве подтвердили второй случай дифтерии

В столице зафиксировали второй случай заболевания дифтерией. Больная женщина в реанимации, медики проверяют ее детей.

В Киеве медики официально подтвердили второй случай заболевания дифтерией. На этот раз госпитализирована женщина 1986 года рождения, сообщает Сегодня.

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Диагноз подтвердился. В субботу женщине ввели противодифтерийную сыворотку. Женщина третий день находится в больнице, она в реанимации и пока изменений в ее состоянии нет, –рассказала Наталья Гунченко, заместитель директора Киевского лабораторного центра МЗ.

Больная проживает в частном доме на столичных Осокорках, в Дарницком районе. В доме вчера провели дезинфекцию.

У женщины – трое детей. Им сделали посев, их осмотрел врач. У одного ребенка – легкое респираторное заболевание, но диагноз "дифтерия" не подтвердился. Детей позволили увезти к бабушке в Житомирскую область.

Дифтерия – что это? Острая инфекционная болезнь, которая поражает надпочечники, а также органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Дифтерия может вызвать смертельно опасные осложнения.

Впервые случай заболевания дифтерией в Киеве зафиксировали 24 октября. Заболел 9-летний школьник одного из столичных лицеев. Он не был привитым от дифтерии из-за отказа родителей.

Департамент образования и науки КМДА объявил о карантине в классе, где учился парень. Его одноклассников осмотрели, а в классе провели дезинфекцию. Также в департаменте пригласили всех учеников на общий осмотр к лору, который придет в медицинский кабинет лицея.

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Самым эффективным методом профилактики является прививка. Правда, вакцина не дает 100% гарантии защиты человека от заражения, однако у больного с прививкой дифтерия протекает в значительно более легкой форме или симптомы могут вовсе не проявляться. Во втором случае человек является только носителем.