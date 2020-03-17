В Киеве продезинфицировали общежитие, в котором живет больной коронавирусом студент: фото

Киевский студент, у которого 16 марта подтвердили заражение коронавирусом, учится в музыкальной академии и проживает в общежитии.

17 марта ГСЧС Украины и отделения Киевской аварийно-спасательной службы КГГА уже во второй раз продезинфицировали помещение общежития музыкальной академии.

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В ГСЧС сообщили, что проводили такую же санитарную обработку на следующий день после того, как юношу госпитализировали в больницу 14 марта.

Напомним, что студента музыкальной академии доставили в инфекционное отделение Александровской больницы с подозрением на коронавирус 13 марта. 16 марта в Центре общественного здоровья подтвердили положительные результаты анализов.



В Киеве дезинфицируют общежитие, в котором живет больной коронавирусом студент / ГСЧС

Напомним, что парень с 5 по 10 марта контактировал с родственниками женщины из Радомышля, которая болела коронавирусом и умерла от осложнений.



Общежитие дважды обрабатывалось после госпитализации парня / ГСЧС

По состоянию на 17 марта в Украине официально подтвердили 7 случаев заражения коронавирусом и 1 летальный случай. 4 из 7 инфицированных заразились коронавирусом непосредственно на территории Украины.

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