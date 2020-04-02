В Киеве разнесут продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается, – Кличко
В Киеве в течение следующей недели разнесут продуктовые наборы всем незащищенным людям. Всего их закупили 20 тысяч.
Об этом во время брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.
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По его словам координационный центр при КГГА уже подготовил 20 тысяч продуктовых наборов первой необходимости для незащищенных слоев населения.
Он выразил благодарность людям и организациям, которые перечисляют деньги в координационный центр. Эти деньги пойдут на приобретение продуктов, средств личной гигиены, вещей первой необходимости.
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