24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

В Киеве разнесут продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается, – Кличко

- Читати новину українською
Продуктовые наборы в Киеве / ternopoliany.te.ua

В Киеве в течение следующей недели разнесут продуктовые наборы всем незащищенным людям. Всего их закупили 20 тысяч.

Об этом во время брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

Также на тему: В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса, – Кличко

По его словам координационный центр при КГГА уже подготовил 20 тысяч продуктовых наборов первой необходимости для незащищенных слоев населения.

 
Мэр Киева Виталтй Кличко
“Их разнесут в течение следующей недели. Поэтому на плечи социальных работников упала большая нагрузка. Их в Киеве только 1200. Поэтому я благодарю волонтеров, которые им помогают”.

Он выразил благодарность людям и организациям, которые перечисляют деньги в координационный центр. Эти деньги пойдут на приобретение продуктов, средств личной гигиены, вещей первой необходимости.

 


Как отличить коронавирус от похожих инфекций / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Карантин в Украине 2020 Лечение Новости Киева Виталий Кличко
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:25 В Китае снова зафиксировали вспышку коронавируса: 1 600 случаев за сутки
Лікування 19269
сегодня , 06:45 Курс гривны к доллару на фоне экономического кризиса: прогнозы
Статті 19374
сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Новини шоу-бізнесу 95668
сегодня , 08:06 Коронавирус в США: количество умерших и больных резко возросло
Лікування 12546
сегодня , 05:54 Услышьте нас, мы еще живы, – жители Монастыриского района обратились к Зеленскому
Медицина 10172
сегодня , 12:00 Коронавирус в Украине: количество больных – 804
Лікування 164667
сегодня , 11:06 Коронавирус в России зафиксировано более 3500 больных
Лікування 139540
сегодня , 08:08 Главные новости 1 апреля: Усиление ограничений во время карантина, изменение оплаты пенсий
Новини України 14358
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук