В Киеве собирают голоса за дефибрилляторы: для чего это нужно и как поддержать инициативу

За полгода в столичном метро от внезапной остановки сердца умерли 15 человек. Предотвратить такую статистику хотят активисты инициативы "РеаниМетро". Они предлагают установить дефибрилляторы на каждой станции подземки.

Дефибриллятор – это аппарат для запуска сердца. После внезапной остановки органа человек живет максимум 5 минут, а дальше клетки мозга без кислорода начинают отмирать. Переносной аппарат запускает его.

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Дефибрилляторы с украиноязычным переводом активисты проекта "РеаниМетро" предлагают установить на каждой станции подземки.

Дефибриллятором может пользоваться даже человек, который не проходил никаких курсов по первой помощи. Достаточно просто принести коробочку и слушать голосовые команды,

– отметила соавтор инициативы "РеаниМетро", тренер отрядов быстрого реагирования Красного Креста Людмила Макарова.

Проект РеаниМетро подали на голосование Общественного бюджета Киева. Один дефибриллятор стоит 60 тысяч гривен, поэтому каждую станцию выделили в отдельный проект. И собирают голоса в столичных парках. Для этого имеют меньше недели – до 6 июня.



Дефибриллятор может спасти жизнь

"В первую очередь мы хотим собрать голоса за пересадочные станции. Они объединены в два проекта по 3 станции – 510 и 511. На эти проекты нужно собрать по 1200 голосов", – рассказала Людмила Макарова.

Как проголосовать:

Каждый киевлянин может голосовать за 5 проектов. На сайте Общественного бюджета нужно сначала зарегистрироваться. Через банкID, это через вашу банковскую карту, которая открытка в Киеве и подтверждает, что вы киевлянин. Деньги за это не снимают. Далее найти в меню проектов на 2020 год предложения "РеаниМетро." Открыть окошко и уже тогда нажимать на фиолетовую кнопку голосования.

Дефибрилляторы разместят на станциях почти так же, как пожарные посты с огнетушителями. Но в специальный антивандальных шкафах с сигнализацией, чтобы их не испортили на платформе.



Дефибриллятор

Также проведут тренинг работникам метро и поставят на каждую станцию по 2 аптечки . Потому что пока говорят, ящик первой помощи есть только для работников и он запломбирована. А дежурные станций не знают основ первой помощи.

В метро такой проект поддерживают. Однако, говорят, что на него надо минимум два-три года.

Были на переговорах с Центром общественного здоровья, они тоже готовы подключаться. Надо понять места, понять конкретную необходимость, мы готовы быть пилотом,

– отметила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Стоят такие аппараты в европейских городах – и не только в метро, но и в ресторанах, музеях. За их отсутствие могут штрафовать. Киевляне соглашаются, такую практику нужно ввести и нам.

Больше всего пока насобирали голосов для установки на Вокзальной, Шулявской и Политехнический институт. Если так спасут хотя бы одну жизнь, говорят активисты, усилия уже не напрасны.

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