В Киеве сократили количество бригад скорой: под ВР протесты медиков

Медики столичной скорой помощи провели митинг, таким образом выразив возмущение касательно сокращения количества бригад. Кроме того, медработники выразили свое недоверие новоизбранному директору Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Киеве Анатолию Вершигору.

Акция протеста состоялась 4 февраля в 9 утра, рассказывает фельдшер скорой помощи Лайма Гейдар на своей странице в Facebook.

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По словам Лаймы Гейдар, на весь Киев, в котором проживает около 5 миллионов человек, сейчас действуют только 100 выездных бригад скорой помощи.

... Уменьшение количества бригад снижает шансы выживания пациентов. Достойный уровень жизни и уважение к профессии медика повышает качество услуг, возвращает медикам мотивацию к работе и человеческое достоинство ... Мы хотим выразить недоверие директору Анатолию Вершигору, который 30 лет разворовывает и уничтожает столичную скорую помощь,

– заявила фельдшер.

Фельдшер призывает киевлян звонить по номеру 1551 и требовать от председателя КГГА Виталия Кличко не уменьшать количество бригад скорой помощи.

Лайма Гейдар добавила, что за время правления Анатолия Вершигора большинство радиостанций "скорой" никогда не ремонтировались, а городская центральная диспетчерская до сих пор не подключена к центральной электронной системы "Централь 103". По ее словам, эта система помогла бы повысить скорость обработки вызовов и проезда бригад к жителям столицы.

Киев безнадежно отстал от медицинской реформы в отличие от других регионов,

– заявила она.



В Киеве сократили количество бригад скорой на треть / Фото: ТСН

Фельдшер выездной бригады Вадим Холоденко рассказал, что до 1 февраля в Киеве функционировало 150 бригад, впрочем того же дня новоизбранный директор Анатолий Вершигор приказал сократить 50 экипажей для "оптимизации".

Сейчас в столице осталось 100 выездных бригад скорой помощи, что нарушает законодательство и не соответствует приказу МЗ №500. В Киеве должны быть 1 бригада скорой помощи на 10 тысяч населения,

– заявил Анатолий Вершигора.

Вадим Холоденко говорит, что коллектив столичного ЦЭМП и МК не разделяет такую ​​политику руководства, поэтому этим протестом медики "скорой" стремятся защитить как и собственные трудовые права, так и интересы пациентов.

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