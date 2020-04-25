В Киеве у 1159 человек обнаружили коронавирус COVID-19

В столице Украины по состоянию на 25 апреля подтвердили 1159 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В Киевской области количество заболевших достигло 519.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. За последние сутки в Киеве количество больных выросло на 37 человек.

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Четверо из людей, у которых обнаружили коронавирус – это медики. Также в столице подтвердили один летальный случай.

Всего в в Киеве уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет. Одна девушка до 17 лет.

11 мужчин от 18 до 82 лет и трое юношей в возрасте до 17 лет.

Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за сутки 7 киевлян, всего за это время излечились 60 человек.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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