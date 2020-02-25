В Киеве установят дефибрилляторы на всех станциях метро
За 2020 год в столице для оказания первой медицинской помощи установят дефибрилляторы на 52 станциях метро. Сначала устройства запуска сердца планировали установить только на 20 станциях, однако, учитывая важность проекта, их количество увеличили.
Сейчас проект "РеаниМетро" находится на согласовании в структурных подразделениях Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
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В Департаменте отметили, что внезапная остановка сердца не выбирает жертву. Поэтому правильная первая медицинская помощь может спасти человеку жизнь. "Мы хотим сделать метро безопасным и повысить шансы на выживание для каждого из нас", – говорится в сообщении.
Дефибрилляторы полностью автоматические, то есть сами определяют наличие пульса и нужно ли проводить дефибрилляцию. Для оказания помощи нужно лишь подсоединить электроды к груди пострадавшего.