В Киеве установят дефибрилляторы на всех станциях метро

За 2020 год в столице для оказания первой медицинской помощи установят дефибрилляторы на 52 станциях метро. Сначала устройства запуска сердца планировали установить только на 20 станциях, однако, учитывая важность проекта, их количество увеличили.

Сейчас проект "РеаниМетро" находится на согласовании в структурных подразделениях Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

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В Департаменте отметили, что внезапная остановка сердца не выбирает жертву. Поэтому правильная первая медицинская помощь может спасти человеку жизнь. "Мы хотим сделать метро безопасным и повысить шансы на выживание для каждого из нас", – говорится в сообщении.

Проекты по установке дефибрилляторов в метро победили на Общественном бюджете в 2019 году. Активисты, волонтеры подавали на голосование проекты отдельно относительно каждой из станций. Что такое дефибриллятор?Это специальный аппарат, который влияет на сердце кратковременным мощным электроимпульсом. После внезапной остановки органа человек живет максимум пять минут, а дальше клетки мозга без кислорода начинают отмирать. Залогом спасения пациентов является дефибрилляция на первых пяти минутах после остановки кровообращения. Известно, что во многих европейских странах дефибрилляторы установлены во всех местах большого скопления людей. В Германии и Голландии даже создали такой прибор, который на квадрокоптере прилетит сразу после вызова скорой. В 2019 году в соцсетях активисты запустили флешмоб с требованием установить автоматические внешние дефибрилляторы в общественных местах. В частности, они инициировали петицию на сайте Киевгорадминистрации – установить аппараты хотя бы в метро. Активисты продемонстрировали, как дефибриллятор может спасти жизни: видео

Дефибрилляторы полностью автоматические, то есть сами определяют наличие пульса и нужно ли проводить дефибрилляцию. Для оказания помощи нужно лишь подсоединить электроды к груди пострадавшего.