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В Киеве увеличат финансирование медикам, которые борются с COVID-19

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Виталий Кличко / 24 канал

Киевсовет увеличил финансирование медицинским работникам в условиях борьбы с коронавирусом. На доплаты столичным медикам выделили 894 миллионов гривен.

Речь идет о всех медучреждениях 2 звена здравоохранения. Об этом во время брифинга рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Так же поступят Во Львове будут доплачивать по 10 тысяч врачам, которые работают с больными COVID-19

Особое внимание по дополнительному финансированию получат медработники, работающие с больными COVID-19. Доплаты врачам инфекционных отделений составляет от 5 до 10 тысяч гривен,
– рассказал он.

Кличко отметил: первые выплаты люди получат уже в апреле.

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Какова ситуация с коронавирусом в Киеве?В столице по состоянию на 12:00 31 марта лабораторно подтверждено 107 случаев инфицирования COVID-19. Двое пациентов с этим диагнозом уже выздоровели. К счастью, в столице пока без жертв.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на коронавирус в столице будут тестировать всех больных пневмонией.

В столице, кроме общегосударственных карантинных мероприятий, действуют еще некоторые, введенные КГГА.

Обмеження у столиці
Карантин в Киеве / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус в Украине Виталий Кличко Новости Киева Новости политики Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Деньги
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