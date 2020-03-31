В Киеве увеличат финансирование медикам, которые борются с COVID-19

Киевсовет увеличил финансирование медицинским работникам в условиях борьбы с коронавирусом. На доплаты столичным медикам выделили 894 миллионов гривен.

Речь идет о всех медучреждениях 2 звена здравоохранения. Об этом во время брифинга рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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Особое внимание по дополнительному финансированию получат медработники, работающие с больными COVID-19. Доплаты врачам инфекционных отделений составляет от 5 до 10 тысяч гривен,

– рассказал он.

Кличко отметил: первые выплаты люди получат уже в апреле.

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Какова ситуация с коронавирусом в Киеве?В столице по состоянию на 12:00 31 марта лабораторно подтверждено 107 случаев инфицирования COVID-19. Двое пациентов с этим диагнозом уже выздоровели. К счастью, в столице пока без жертв.



По словам мэра Киева Виталия Кличко, на коронавирус в столице будут тестировать всех больных пневмонией.



В столице, кроме общегосударственных карантинных мероприятий, действуют еще некоторые, введенные КГГА.



Карантин в Киеве / Инфографика 24 канала