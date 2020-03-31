В Киеве увеличат финансирование медикам, которые борются с COVID-19
Киевсовет увеличил финансирование медицинским работникам в условиях борьбы с коронавирусом. На доплаты столичным медикам выделили 894 миллионов гривен.
Речь идет о всех медучреждениях 2 звена здравоохранения. Об этом во время брифинга рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
Так же поступят Во Львове будут доплачивать по 10 тысяч врачам, которые работают с больными COVID-19
Особое внимание по дополнительному финансированию получат медработники, работающие с больными COVID-19. Доплаты врачам инфекционных отделений составляет от 5 до 10 тысяч гривен,
– рассказал он.
Кличко отметил: первые выплаты люди получат уже в апреле.
Хорошие новости В Киеве преодолели коронавирус два человека, – Кличко
Какова ситуация с коронавирусом в Киеве?В столице по состоянию на 12:00 31 марта лабораторно подтверждено 107 случаев инфицирования COVID-19. Двое пациентов с этим диагнозом уже выздоровели. К счастью, в столице пока без жертв.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, на коронавирус в столице будут тестировать всех больных пневмонией.
В столице, кроме общегосударственных карантинных мероприятий, действуют еще некоторые, введенные КГГА.
Читайте также
-
На Хмельнитчине обнаружили нового больного коронавирусомсегодня , 10:03
-
Действительно ли COVID-19 создали люди: миф и правда о лабораторной теориисегодня , 07:20
-
Коронавирусом заразился кардинал в Италиисегодня , 10:08
-
Будет ли власть откладывать реформу здравоохранения из-за коронавируса: ответ Минздравасегодня , 10:58
-
Во Львове первая пациентка выздоровела от коронавирусасегодня , 11:03
-
В Киеве на коронавирус тестируют всех, у кого есть воспаление легкихсегодня , 12:35