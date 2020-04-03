В Киеве уже 189 подтвержденных случаев COVID-19, среди них – 3 летальных

За сутки в Киеве подтвердили еще 28 положительных диагнозов на коронавирус. Среди них – 17 у мужчин и 11 у женщин. К сожалению, зафиксированы и 2 летальных случая.

Об этом во время брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

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Среди заболевших киевлян 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет. Также инфицировались 11 женщин с 17 до 69 лет,

– подчеркнул мэр столицы.

По его словам, среди больных есть двое несовершеннолетних детей. Это – 16-летний парень и 17-летняя девушка.

Кроме того, в Киеве за прошедшие сутки от осложнений коронавирусной инфекции умерли 2 женщины. Им было 56 и 69 лет.

"Сейчас 13 новых больных госпитализировали, другие люди находятся на самоизоляции", – уточнил Кличко.

"В целом в столице 189 подтвержденных случаев коронавируса. Мы делаем все, чтобы остановить распространение этой заразы. Но вирус, как видим, не отступает. Не относитесь к этому, как к ужастику, мы должны бороться вместе. Соблюдайте правила!" – подчеркнул Виталий Кличко.

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Сколько в Украине больных коронавирусом? По состоянию на 3 апреля в Украине зафиксировано 942 случая коронавируса. Больше всего заболевших в Киеве, а также в Черновицкой и Тернопольской областях. Единственной областью, где нет коронавируса, остается Николаевская.



К сожалению, из-за коронавируса умерли уже 23 украинца. Еще 19 выздоровели.