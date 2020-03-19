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В Киеве уже провели 230 экспресс-тестов на коронавирус, – Кличко

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Сейчас в Киеве есть 2 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом Covid-19, состояние людей, у которых подтвердили этот диагноз, – стабильное. Кроме того, в столице уже проверили 230 жителей Киева на Covid-19 с помощью экспресс-тестов.

Об этом во время брифинга рассказал городской голова столицы Виталий Кличко.

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На сегодня в Киеве 2 случая коронавируса, пациенты лечатся, состояние их стабильное. Всего за прошедшую неделю сделано 230 экспресс-тестов киевлянам. Их делают исключительно по рекомендации врача и исключительно в медучреждениях,
– подчеркнул мэр Киева.

Как готовится Киев к эпидемии коронавируса:

  • Медучреждениям, по словам Кличко, передали 39 новых карет скорой помощи. Они оснащены современным оборудованием, в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких.
  • Две экспресс-лаборатории для диагностирования коронавируса, которые закупили для установки в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны", уже тоже есть в собственности города. Пока они находятся в медучреждениях столицы – больнице №9 и Александровской больницы (там, кстати, находится студент, у которого обнаружили Covid-19).

"Экспресс-лаборатории дают возможность делать тесты в течение 30-40 минут с вероятностью в 97-99%", – отметил Кличко.

  • Еще 10 таких лабораторий Киев приобрел и ждет их прибытия в течение 2 следующих недель.
  • Аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве есть 200, из них 133 – в инфекционных отделениях, базовых больницах. Столица заказала дополнительные аппараты, поступления пол сотни ждут уже на следующей неделе.

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Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Лечение Коронавирус Covid-19 Новости Киева Новости политики
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