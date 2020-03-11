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В Киеве ввели карантинные меры: какие будут ограничения

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С 12 марта в Киеве вводят превентивные меры.

В КГГА сообщили о введении карантина в столице.

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Предварительно ограничения будут действовать до конца марта. Также я прошу руководителей организаций и предприятий пересмотреть рабочий график работников, у которых есть малолетние дети. Общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме. Весь его подвижной состав будут обрабатывать средствами для дезинфекции.

Новость дополняется.

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Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье
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