В Киеве ввели карантинные меры: какие будут ограничения

С 12 марта в Киеве вводят превентивные меры.

В КГГА сообщили о введении карантина в столице.

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Предварительно ограничения будут действовать до конца марта. Также я прошу руководителей организаций и предприятий пересмотреть рабочий график работников, у которых есть малолетние дети. Общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме. Весь его подвижной состав будут обрабатывать средствами для дезинфекции.

Новость дополняется.