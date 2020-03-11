В Киеве ввели карантинные меры: какие будут ограничения
С 12 марта в Киеве вводят превентивные меры.
В КГГА сообщили о введении карантина в столице.
Читайте также: Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин, – СМИ
Предварительно ограничения будут действовать до конца марта. Также я прошу руководителей организаций и предприятий пересмотреть рабочий график работников, у которых есть малолетние дети. Общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме. Весь его подвижной состав будут обрабатывать средствами для дезинфекции.
Новость дополняется.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии