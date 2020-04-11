В Киеве за сутки обнаружили 48 новых случаев заражения COVID-19: подтвердили еще одну смерть

Мэр столицы Украины Виталий Кличко назвал статистику тревожной. За сутки количество больных, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось на 48.

Об этом Кличко написал на своей странице в фейсбуке. Мэр Киева добавил, что за сутки было зафиксировано еще один летальный случай.

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Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За сутки заболели 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, три девочки 3, 11 и 15 лет, 24 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет и 12-летний мальчик.

Среди киевлян, заболевших за минувшие сутки – 5 медиков. В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие – лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков,

– сообщил Кличко.

Мэр столицы добавил, что в выходные для контроля за соблюдением ограничений правоохранители будут нести усиленную службу – увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева.