В Киеве зафиксировали случай дифтерии: заболел 9-летний ребенок
В Киеве зарегистрировали первый случай заболевания дифтерией у 9-летнего школьника одного из столичных лицеев. Ребенок не имел прививки от этой инфекции.
О случившемся сообщили на официальной фейсбук-странице Центра общественного здоровья Украины.
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Ребенок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали. Диагноз "дифтерия" установили 24 октября на основании бактериологических данных,
– говорится в сообщении.
Дифтерия – это
Острая инфекционная болезнь, которая поражает надпочечники, а также органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.
Дифтерия может вызвать смертельно опасные осложнения.
Там также добавляют: больной ребенок контактировал с 45-ю людьми, из них – 36 детей. Их осмотр запланирован на 25 октября.
В лицее и дома у мальчика проводят дезинфекцию.
Как уберечься от дифтерии?
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Самым эффективным методом профилактики дифтерии является прививка. Хоть даже вакцина не дает 100% гарантии, что человек не заболеет, впрочем, с прививками дифтерия протекает в значительно более легкой форме. Также симптомы могут не проявляться вообще, а человек в том случае будет лишь носителем инфекции.
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