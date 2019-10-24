В Киеве зафиксировали случай дифтерии: заболел 9-летний ребенок

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В Киеве зарегистрирован случай дифтерии
В Киеве зарегистрирован случай дифтерии / Иллюстративное фото

В Киеве зарегистрировали первый случай заболевания дифтерией у 9-летнего школьника одного из столичных лицеев. Ребенок не имел прививки от этой инфекции.

О случившемся сообщили на официальной фейсбук-странице Центра общественного здоровья Украины.

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Ребенок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали. Диагноз "дифтерия" установили 24 октября на основании бактериологических данных,
– говорится в сообщении.

 

Дифтерия – это

Острая инфекционная болезнь, которая поражает надпочечники, а также органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

Дифтерия может вызвать смертельно опасные осложнения.

Там также добавляют: больной ребенок контактировал с 45-ю людьми, из них – 36 детей. Их осмотр запланирован на 25 октября.

В лицее и дома у мальчика проводят дезинфекцию.

Как уберечься от дифтерии?

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Самым эффективным методом профилактики дифтерии является прививка. Хоть даже вакцина не дает 100% гарантии, что человек не заболеет, впрочем, с прививками дифтерия протекает в значительно более легкой форме. Также симптомы могут не проявляться вообще, а человек в том случае будет лишь носителем инфекции.

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Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Вакцинация Здоровая жизнь Новости Киева Дети и несовершеннолетние Инфекция Здоровье Лечение
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