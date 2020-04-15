В Киеве закрыли Медгородок: весь персонал заразился коронавирусом, – СМИ
В сети появилась информация, что Киевскую городскую клиническую больницу №6 закрыли из-за внезапной вспышки коронавируса. У всего персонала якобы подтвердили наличие COVID-19.
О вспышке коронавируса в столичной больнице, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.
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У всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердили наличие коронавируса после ПЦР-тестов,
– говорится в сообщении.
Пока неизвестно точное количество инфицированных и деталей о состоянии их здоровья.
В столичном Медгородке у всех работников обнаружили коронавирус: карта
Коронавирус в Украине: главная
- По состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировали 3 тысячи 764 случая заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 143 людям, умерли – 108.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- Кроме того, Рада усилила уголовную и административную ответственность за несоблюдение карантина.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала
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