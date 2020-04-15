В Киеве закрыли Медгородок: весь персонал заразился коронавирусом, – СМИ

В сети появилась информация, что Киевскую городскую клиническую больницу №6 закрыли из-за внезапной вспышки коронавируса. У всего персонала якобы подтвердили наличие COVID-19.

О вспышке коронавируса в столичной больнице, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

Обратите внимание В еще одном киевском монастыре УПЦ МП вспышка коронавируса

У всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердили наличие коронавируса после ПЦР-тестов,

– говорится в сообщении.

Пока неизвестно точное количество инфицированных и деталей о состоянии их здоровья.

В столичном Медгородке у всех работников обнаружили коронавирус: карта

Коронавирус в Украине: главная

По состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировали 3 тысячи 764 случая заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 143 людям, умерли – 108.

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.

Кроме того, Рада усилила уголовную и административную ответственность за несоблюдение карантина.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.