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В Киеве закрыли Медгородок: весь персонал заразился коронавирусом, – СМИ

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В Киеве закрыли Медгородок из-за коронавируса у персонала / medcentre.com.ua

В сети появилась информация, что Киевскую городскую клиническую больницу №6 закрыли из-за внезапной вспышки коронавируса. У всего персонала якобы подтвердили наличие COVID-19.

О вспышке коронавируса в столичной больнице, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

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У всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердили наличие коронавируса после ПЦР-тестов,
– говорится в сообщении.

Пока неизвестно точное количество инфицированных и деталей о состоянии их здоровья.

В столичном Медгородке у всех работников обнаружили коронавирус: карта

Коронавирус в Украине: главная

  • По состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировали 3 тысячи 764 случая заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 143 людям, умерли – 108.
  • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
  • Кроме того, Рада усилила уголовную и административную ответственность за несоблюдение карантина.

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Новости Здоровье Медицина Новости Киева Новости Украины
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