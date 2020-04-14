В Киево-Печерской лавре – еще 2 случая коронавируса: там умер монах из Почаева
В Киево-Печерской лавре с 13 апреля зафиксировали еще 2 случая заболевания коронавирусом. Количество больных там перевалило за 90.
"Из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, – еще 2 в Киево-Печерской лавре, а также летальный случай, о котором я говорил. Это монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской лавре и был госпитализирован", – рассказал 14 апреля на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
Он добавил, что умершему монаху было 42 года.
Мэр Киева также отметил, что в Киево-Печерской лавре 13 апреля ужесточили карантин. На территории выставили 4 поста из правоохранителей, специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть на территорию лавры можно только по спецразрешению.
Мы направили медицинские бригады в лавру. Медобследование там прошли 230 служителей и 68 учащихся духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двоих госпитализировали, один отказался,
– сообщил Кличко.
Он добавил, что 14 апреля запланирован отбор образцов для лабораторного исследования ПЦР у служителей Киевской духовной академии и семинарии.
В этот же день в лавре начали усиленную дезинфекцию помещений и будут проводить ее ежедневно.
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