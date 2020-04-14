24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В Киево-Печерской лавре – еще 2 случая коронавируса: там умер монах из Почаева

- Читати новину українською
У Києво-Печерській лаврі – ще 2 випадки коронавірусу / news.church.ua

В Киево-Печерской лавре с 13 апреля зафиксировали еще 2 случая заболевания коронавирусом. Количество больных там перевалило за 90.

"Из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, – еще 2 в Киево-Печерской лавре, а также летальный случай, о котором я говорил. Это монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской лавре и был госпитализирован", – рассказал 14 апреля на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что умершему монаху было 42 года.

Мэр Киева также отметил, что в Киево-Печерской лавре 13 апреля ужесточили карантин. На территории выставили 4 поста из правоохранителей, специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть на территорию лавры можно только по спецразрешению.

Мы направили медицинские бригады в лавру. Медобследование там прошли 230 служителей и 68 учащихся духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двоих госпитализировали, один отказался,
– сообщил Кличко.

Он добавил, что 14 апреля запланирован отбор образцов для лабораторного исследования ПЦР у служителей Киевской духовной академии и семинарии.

В этот же день в лавре начали усиленную дезинфекцию помещений и будут проводить ее ежедневно.

Новость дополняется…

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Почаевская лавра Києво-Печерськая лавра Статистика Жертвы Виталий Кличко Новости Киева Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Религия Новости Украины Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 12:02 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька
13 апреля 15:11 Нелфинавир против коронавируса: могут ли лекарства против ВИЧ одолеть COVID-19
Анастасія Лукашевська
12 апреля 07:40 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
10 апреля 16:39 Как очищать и дезинфицировать маску в домашних условиях
Анастасія Лукашевська
10 апреля 06:40 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей