В Киево-Печерской Лавре умер второй монах с подозрением на COVID-19

В Киево-Печерской Лавре умер второй монах, но обстоятельства его смерти еще не сообщили. Вместе с тем в лавре, которая находится под протекторатом Российской православной церкви, не хотят говорить о коронавирусе и утверждают, что монах архимандрит Нектарий умер не от COVID-19.

О смерти еще одного монаха сообщили в пресс-службе Киево-Печерской Лавры.

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Следовательно, причину смерти второго монаха сейчас выясняют, но известно, что у него было подозрение на COVID-19.

Кроме того, в Лавре до сих пор утверждают, что архимандрит Нектарий умер не от коронавируса.

В больнице, где лечился отец Нектарий, сообщили, что у него было много хронических заболеваний и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус у него не подтвердили наличия этой инфекции,

– говорится в сообщении.

Напомним, что ранее источники 24 канала в Лавре сообщали, что у монаха подтвердили наличие инфекции.

Что известно о вспышке коронавируса в Лавре и почему ее замалчивают?

В Лавре обнаружили уже 90 случаев коронавируса, 63 из которых – за прошедшие сутки. Известно, что среди больных есть и одиозный настоятель Павел, больше известный как "Паша мерседес".

Поэтому, помещения монастыря закрыли на карантин и планируют направить туда бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.

Причины для замалчивания вспышки коронавируса могут быть разными, но вероятно, что это из-за недавних высказываний об эпидемии со стороны служителей храма. Еще совсем недавно в Лавре пренебрегали указаниями властей, призывая игнорировать карантин и обниматься.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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