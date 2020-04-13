В Киево-Печерской Лавре умер второй монах с подозрением на COVID-19
В Киево-Печерской Лавре умер второй монах, но обстоятельства его смерти еще не сообщили. Вместе с тем в лавре, которая находится под протекторатом Российской православной церкви, не хотят говорить о коронавирусе и утверждают, что монах архимандрит Нектарий умер не от COVID-19.
О смерти еще одного монаха сообщили в пресс-службе Киево-Печерской Лавры.
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Следовательно, причину смерти второго монаха сейчас выясняют, но известно, что у него было подозрение на COVID-19.
Кроме того, в Лавре до сих пор утверждают, что архимандрит Нектарий умер не от коронавируса.
В больнице, где лечился отец Нектарий, сообщили, что у него было много хронических заболеваний и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус у него не подтвердили наличия этой инфекции,
– говорится в сообщении.
Напомним, что ранее источники 24 канала в Лавре сообщали, что у монаха подтвердили наличие инфекции.
Что известно о вспышке коронавируса в Лавре и почему ее замалчивают?
В Лавре обнаружили уже 90 случаев коронавируса, 63 из которых – за прошедшие сутки. Известно, что среди больных есть и одиозный настоятель Павел, больше известный как "Паша мерседес".
Поэтому, помещения монастыря закрыли на карантин и планируют направить туда бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.
Причины для замалчивания вспышки коронавируса могут быть разными, но вероятно, что это из-за недавних высказываний об эпидемии со стороны служителей храма. Еще совсем недавно в Лавре пренебрегали указаниями властей, призывая игнорировать карантин и обниматься.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
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