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В Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая заражения COVID-19

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Коронавирус в Киево-Печерской лавре / unsplash.com

По состоянию на 6 апреля коронавирус подтвердили еще у 22 людей в Киеве, из них 4 случая зафиксировали в Киево-Печерской лавре.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Обратите внимание Киево-Печерская лавра игнорирует карантин и призывает обниматься: видео

Тестирование на коронавирус в Киево-Печерской лавре провели еще 4 апреля. Сдал лабораторные тесты и настоятель лавры митрополит Павел. 6 апреля появилась информация о том, что сейчас владыка находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Киево-Печерской лавре отметили, что во всех помещениях проводят обработку дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции.

Важно! По состоянию 6 апреля на 12:00 в Киеве лабораторно подтвердили 267 случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус и церковь: все, что нужно знать

  • У священнослужителя из Тернопольской области коронавирус подтвердили 19 марта. После заражения и вплоть до госпитализации он успел установить контакты с не менее 500 людьми. В последние дни состояние священнослужителя серьезно ухудшилось, и 6 апреля он умер.
  • Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей. Говорилось о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.
  • Впервые в истории в Ватикане все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска состоятся без присутствия верующих. Папа просто зачитает молитву онлайн.
  • Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.

Нові карантинні обмеження
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

Автор: Алена Захарова
Теги: Здоровье Лечение Новости Украины Религия Виталий Кличко Новости Киева Новости Здоровье Тесты Києво-Печерськая лавра
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