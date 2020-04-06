В Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая заражения COVID-19
По состоянию на 6 апреля коронавирус подтвердили еще у 22 людей в Киеве, из них 4 случая зафиксировали в Киево-Печерской лавре.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Обратите внимание Киево-Печерская лавра игнорирует карантин и призывает обниматься: видео
Тестирование на коронавирус в Киево-Печерской лавре провели еще 4 апреля. Сдал лабораторные тесты и настоятель лавры митрополит Павел. 6 апреля появилась информация о том, что сейчас владыка находится в больнице в тяжелом состоянии.
В Киево-Печерской лавре отметили, что во всех помещениях проводят обработку дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции.
Важно! По состоянию 6 апреля на 12:00 в Киеве лабораторно подтвердили 267 случаев заболевания COVID-19.
Коронавирус и церковь: все, что нужно знать
- У священнослужителя из Тернопольской области коронавирус подтвердили 19 марта. После заражения и вплоть до госпитализации он успел установить контакты с не менее 500 людьми. В последние дни состояние священнослужителя серьезно ухудшилось, и 6 апреля он умер.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей. Говорилось о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.
- Впервые в истории в Ватикане все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска состоятся без присутствия верующих. Папа просто зачитает молитву онлайн.
- Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.
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