В Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая заражения COVID-19

По состоянию на 6 апреля коронавирус подтвердили еще у 22 людей в Киеве, из них 4 случая зафиксировали в Киево-Печерской лавре.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Обратите внимание Киево-Печерская лавра игнорирует карантин и призывает обниматься: видео

Тестирование на коронавирус в Киево-Печерской лавре провели еще 4 апреля. Сдал лабораторные тесты и настоятель лавры митрополит Павел. 6 апреля появилась информация о том, что сейчас владыка находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Киево-Печерской лавре отметили, что во всех помещениях проводят обработку дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции.

Важно! По состоянию 6 апреля на 12:00 в Киеве лабораторно подтвердили 267 случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус и церковь: все, что нужно знать

У священнослужителя из Тернопольской области коронавирус подтвердили 19 марта. После заражения и вплоть до госпитализации он успел установить контакты с не менее 500 людьми. В последние дни состояние священнослужителя серьезно ухудшилось, и 6 апреля он умер.

из Тернопольской области коронавирус подтвердили 19 марта. После заражения и вплоть до госпитализации он успел установить контакты с не менее 500 людьми. В последние дни состояние священнослужителя серьезно ухудшилось, и 6 апреля он умер. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей. Говорилось о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.

Говорилось о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса. Впервые в истории в Ватикане все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска состоятся без присутствия верующих. Папа просто зачитает молитву онлайн.

Папа просто зачитает молитву онлайн. Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала