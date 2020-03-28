В Киевской области количество больных коронавирусом возросло до 42

В Киевской области подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом. По состоянию на первую половину дня 28 марта в области уже 42 человека, у которых подтвердили инфекцию.

О росте количества больных сообщает Киевская областная государственная администрация.

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Коронавирус в Киевской области:

Обуховский район – 18;

Киево-Святошинский район – 7;

Бориспольский район – 4;

Бровары – 3;

Ирпень (вместе с Ворзелем) – 3;

Белая Церковь – 2;

Васильковский район – 1;

Белоцерковский район – 1;

Броварский район – 1;

Ставищенский район – 1;

Макаровский район – 1.

Из 42 больных сейчас на стационарном лечении находятся 16 человек. Остальные 26 – лечатся в амбулаторном режиме, находясь дома на самоизоляции.

К слову, сейчас Киевская область третья в Украине по количеству больных коронавирусом. Ее опережают только Киев и Черновицкая область.



Последствия и статистика смертности от коронавирус / инфографика 24 канала