24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Киевской области количество больных коронавирусом возросло до 42

- Читати новину українською
На Киевщине обнаружили новый случай коронавируса / dallasnews.com

В Киевской области подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом. По состоянию на первую половину дня 28 марта в области уже 42 человека, у которых подтвердили инфекцию.

О росте количества больных сообщает Киевская областная государственная администрация.

Важно Въезд в Киев могут запретить до 24 апреля, вводят температурный скрининг

Коронавирус в Киевской области:

  • Обуховский район – 18;
  • Киево-Святошинский район – 7;
  • Бориспольский район – 4;
  • Бровары – 3;
  • Ирпень (вместе с Ворзелем) – 3;
  • Белая Церковь – 2;
  • Васильковский район – 1;
  • Белоцерковский район – 1;
  • Броварский район – 1;
  • Ставищенский район – 1;
  • Макаровский район – 1.

Из 42 больных сейчас на стационарном лечении находятся 16 человек. Остальные 26 – лечатся в амбулаторном режиме, находясь дома на самоизоляции.

К слову, сейчас Киевская область третья в Украине по количеству больных коронавирусом. Ее опережают только Киев и Черновицкая область.

коронавірус, головні цифри
Последствия и статистика смертности от коронавирус / инфографика 24 канала

Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение Новости Киева
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:35 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
Кіно 10172
сегодня , 16:30 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Інші види спорту 12065
сегодня , 07:40 Супрун назвала золотой стандарт борьбы с коронавирусом
Новини України 40444
сегодня , 12:34 У нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус
Новини України 12456
сегодня , 11:26 Въезд в Киев могут запретить до 24 апреля, вводят температурный скрининг
Новини України 21338
сегодня , 10:22 В Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса, 8 – летальных: МЗ
Лікування 22182
сегодня , 13:33 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
Лікування 17795
сегодня , 15:42 Коронавирус в Испании: за сутки умерло рекордное количество людей
Здорове життя 34944
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук