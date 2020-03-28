В Киевской области количество больных коронавирусом возросло до 42
В Киевской области подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом. По состоянию на первую половину дня 28 марта в области уже 42 человека, у которых подтвердили инфекцию.
О росте количества больных сообщает Киевская областная государственная администрация.
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Коронавирус в Киевской области:
- Обуховский район – 18;
- Киево-Святошинский район – 7;
- Бориспольский район – 4;
- Бровары – 3;
- Ирпень (вместе с Ворзелем) – 3;
- Белая Церковь – 2;
- Васильковский район – 1;
- Белоцерковский район – 1;
- Броварский район – 1;
- Ставищенский район – 1;
- Макаровский район – 1.
Из 42 больных сейчас на стационарном лечении находятся 16 человек. Остальные 26 – лечатся в амбулаторном режиме, находясь дома на самоизоляции.
К слову, сейчас Киевская область третья в Украине по количеству больных коронавирусом. Ее опережают только Киев и Черновицкая область.
Последствия и статистика смертности от коронавирус / инфографика 24 канала
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