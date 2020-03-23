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В Киевской области подтвердили 5 новых случаев заражения коронавирусом

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На Киевщине зафиксировали 5 новых случаев инфицирования Covid-19. Известно, что все заболевшие проживают в Обуховском районе.

Об этом во время пресс-брифинга в Киевской ОГА сообщил Василий Володин.

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По словам Володина, в 6 утра 23 марта с подозрением на коронавирус в медицинские учреждения обратились 29 человек. 22 людям сделали экспресс-тесты на коронавирус, которые показали положительный результат у 7 человек.

После проведения лабораторной диагностики, наличие инфекции подтвердилось у 5 пациентов.

Очевидно, теперь в Украине зафиксировано 78 случаев заражения коронавирусом. 3 из них оказались летальными, а 1 человек выздоровел.

Симптоми коронавірусуСимптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости Киева Здоровье Лечение
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