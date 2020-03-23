В Киевской области подтвердили 5 новых случаев заражения коронавирусом

На Киевщине зафиксировали 5 новых случаев инфицирования Covid-19. Известно, что все заболевшие проживают в Обуховском районе.

Об этом во время пресс-брифинга в Киевской ОГА сообщил Василий Володин.

Важно Всех умерших от пневмонии в Украине будут проверять на коронавирус

По словам Володина, в 6 утра 23 марта с подозрением на коронавирус в медицинские учреждения обратились 29 человек. 22 людям сделали экспресс-тесты на коронавирус, которые показали положительный результат у 7 человек.

После проведения лабораторной диагностики, наличие инфекции подтвердилось у 5 пациентов.

Очевидно, теперь в Украине зафиксировано 78 случаев заражения коронавирусом. 3 из них оказались летальными, а 1 человек выздоровел.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.