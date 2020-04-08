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В Киевской области роженица с коронавирусом родила здорового ребенка

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В Киеве роженица с коронавирусом родила здорового ребенка / Getty Images

В роддоме Белой Церкви женщина, у которой анализы подтвердили коронавирусную инфекцию, родила здорового мальчика.

Об этом сообщил Бучанский мэр на своей странице в фейсбуке.

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"Наша жительница, у которой был подтвержден коронавирус, сегодня родила здорового мальчика весом 3 килограмма. Хочу выразить слова благодарности врачам Белоцерковского роддома... Желаю младенцу крепкого здоровья, а маме – скорейшего выздоровления!" – написал мэр города Буча.

Добавим, что похожий случай произошел во второй раз. Ранее в родильном доме в Белой Церкви жительница Ирпеня, у которой обнаружили заражение коронавирусом, родила малыша. Ребенок здоров и COVID-19 у него не подтвердили.

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Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровая жизнь Коронавирус в Украине Беременность и роды Дети Белая Церковь
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