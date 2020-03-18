В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации, на очереди – Киев

На территории Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации.

О введении режима чрезвычайной ситуации сообщает Киевская областная государственная администрация.

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Во время заседания комиссии Киевской ОГА ситуацию в области квалифицировали как медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня.

Отвечать за ликвидацию такой ситуации будет заместитель председателя облгосадминистрации Олег Торкунов. Руководитель штаба – директор департамента здравоохранения ОГА Максим Ионов.

В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, на областном уровне принимаем все меры. Прежде всего таких, которые касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения,

– отметил временный председатель Киевской ОГА Василий Володин.

Впоследствии на заседании Кабинета Министров Украины обсуждался вопрос введения режима чрезвычайной ситуации не только в Киевской области, а и в Киеве.

"К сожалению, пока нет решения о введении такого режима в городе Киеве. Поэтому можем говорить только об области. Мы будем ждать решения от города, чтобы принять решение на уровне правительства", – подчеркнул министр внутренних дел Арсен Авакова.

К слову, ранее режим чрезвычайной ситуации уже ввели в Черновицкой области, где зафиксирован первый и больше всего в Украине случаев коронавируса.