24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации, на очереди – Киев

- Читати новину українською

На территории Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации.

О введении режима чрезвычайной ситуации сообщает Киевская областная государственная администрация.

Важно Чем отличается военное положение от чрезвычайной ситуации

Во время заседания комиссии Киевской ОГА ситуацию в области квалифицировали как медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня.

Отвечать за ликвидацию такой ситуации будет заместитель председателя облгосадминистрации Олег Торкунов. Руководитель штаба – директор департамента здравоохранения ОГА Максим Ионов.

В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, на областном уровне принимаем все меры. Прежде всего таких, которые касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения,
–  отметил временный председатель Киевской ОГА Василий Володин.

Впоследствии на заседании Кабинета Министров Украины обсуждался вопрос введения режима чрезвычайной ситуации не только в Киевской области, а и в Киеве.

"К сожалению, пока нет решения о введении такого режима в городе Киеве. Поэтому можем говорить только об области. Мы будем ждать решения от города, чтобы принять решение на уровне правительства", – подчеркнул министр внутренних дел Арсен Авакова.

К слову, ранее режим чрезвычайной ситуации уже ввели в Черновицкой области, где зафиксирован первый и больше всего в Украине случаев коронавируса.

Зеленский подписал закон о налоговых изменениях на время карантина: о каких именно
сегодня
Автор: Василий Денисюк
Теги: Кабинет Министров Украины Здоровье Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Киева Арсен Аваков Лечение Чрезвычайное происшествие
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
17 марта 19:27 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
17 марта 18:00 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
17 марта 13:43 Тоцилизумаб против коронавируса: врачи заявили об эффективности препарата
Олександр Бевза
14 марта 17:17 Пандемия коронавируса: советы для тех, кто вернусь из-за рубежа
Анастасія Кушпіт
14 марта 06:25 Как правильно идти на самоизоляцию: инструкция
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук