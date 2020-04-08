В Кировоградской области уже 27 медиков больны Сovid-19
В Кировоградской области подтвердили еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом среди работников медицинских учреждений. Всего их уже 27.
Об этом сообщила пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации.
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Как отметил председатель ОГА Андрей Балонь, по состоянию на 8 апреля в области 27 медиков заразились COVID-19.
Из них шесть врачей из Кировоградской областной больницы, 20 медработников из областного клинического госпиталя ветеранов войны и один медработник из частной клиники "Ацинус",
- отметил губернато.
В медицинских учреждениях, где обнаружили инфицированных работников, теперь проведут надлежащие эпидемиологические мероприятия. В целом в области подтверждено 76 случаев коронавируса, два из них – летальные.
Всего в Украине по состоянию на 8 апреля зафиксировали 1 668 случаев COVID-19. С минувших суток в Украине зарегистрировали 206 новых случаев заражения коронавирусом.
Симптомы коронавирус/Инфографика 24 Канала
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