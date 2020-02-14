В Китае более 1 700 врачей заразились коронавирусом: 6 умерли
Коронавирусом COVID-19 уже заразились 1 716 врачей в Китае, из них 6 умерли. В целом сейчас в мире у 64 тысяч человек обнаружили коронавирус, 1 383 – умерли, 7 тысяч человек – выздоровели.
Из них 87,5% медиков работали в провинции Хубэй, центром которой является Ухань, сообщает CNN.
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Заметим, что именно из города Ухань распространился коронавирус.
Ранее в Китае умер врач Ли Веньлянь, который в декабре 2019 года одним из первых сообщал о новом виде коронавируса и был под следствием за "распространение слухов". Больше – по ссылке.
Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:
- По состоянию на 14 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 383 человека. Общее количество инфицированных – более 64 тысяч человек по всему миру.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала
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