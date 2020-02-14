24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В Китае более 1 700 врачей заразились коронавирусом: 6 умерли

0 Читати новину українською
В Китае более 1 700 врачей заразились коронавирусом / apnews.com

Коронавирусом COVID-19 уже заразились 1 716 врачей в Китае, из них 6 умерли. В целом сейчас в мире у 64 тысяч человек обнаружили коронавирус, 1 383 – умерли, 7 тысяч человек – выздоровели.

Из них 87,5% медиков работали в провинции Хубэй, центром которой является Ухань, сообщает CNN.

Кстати: Угроза коронавируса: как в Украине готовят больницы и медиков

Заметим, что именно из города Ухань распространился коронавирус.

Ранее в Китае умер врач Ли Веньлянь, который в декабре 2019 года одним из первых сообщал о новом виде коронавируса и был под следствием за "распространение слухов". Больше – по ссылке.

Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 14 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 383 человека. Общее количество инфицированных – более 64 тысяч человек по всему миру.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.


Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Сретение Господне: что нельзя делать в этот праздник
сегодня
60203
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Здоровье Жертвы Китай Коронавирус 2020 Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза 889
13 февраля 19:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 47792
12 февраля 19:01 Готова ли Украина к борьбе с коронавирусом: эксклюзивное интервью со Скалецкой
Альона Чернецька 774
10 февраля 15:09 Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы
Анастасія Манюхіна 2937
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 10427
Новости
Больше новостей
Залиште відгук