В Китае достроили больницу для лечения коронавируса, и она ожидает первых пациентов: фото

Больницу Хошеншань строили 7 000 экипажей плотников, сантехников, электриков и других специалистов. Это двухэтажное здание имеет площадь 60 000 квадратных метров, в котором есть 30 реанимационных отделений.

На протяжении строительства СМИ постоянно публиковали ежедневные отчеты бригад. На фото мы могли наблюдать за тем, как очищают участок на берегу реки, закладывают фундамент, устанавливают канализацию, электрооборудование и складывают сборные помещения, сообщает Xinhua News Agency и Medical Xpress.

К теме: Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта

Фотографии в государственных СМИ показали, как работают строители. Работники выполняли свою работу быстро, несмотря на то, что были в зимней одежде, защитных шлемах и хирургических масках, чтобы уберечь себя от заражения вирусом.

Как выглядит больница для лечения больных коронавирусом

Чтобы избежать перекрестного заражения, в больнице существует три зоны и отдельный канал: чистые, полузагрязненные, загрязненные зоны и специальные каналы для медицинского персонала и пациентов.

Большинство комнат в больнице с отрицательным давлением – в помещении оно ниже, чем снаружи. Это сделано для того, чтобы вирус не передался в помещения воздушным потоком.

В больнице заложили централизованную обработку отходов, использовав метод использования мембраны против просачивания площадью 50 000 квадратных метров. Чтобы загрязнители не попадали в водоемы грунтовых вод, ею покрыли всю площадь больницы. Жидкости сбрасывают в канализацию только после обработки и обеззараживания хлорным газом.

В каждой палате есть две кровати, и каждый пациент имеет свой, отдельный туалет. При этом воздух во всех комнатах эффективно стерилизуется и фильтруется.

Для врачей установили видеосистему, благодаря которой медработники учреждения могут советоваться с экспертами из общей больницы в Пекине PLA. Известно, что систему установили менее чем за 12 часов.

В здании есть специализированные системы вентиляции и двусторонние шкафы, которые соединяют комнаты пациентов с прихожей и позволяют персоналу больницы доставлять запасы, не заходя в комнаты. На случай, если нужно попасть в палату, для медицинского персонала установили санитарно-пропускные шлюзы с ветровыми душами.

Помещение оснащено инфракрасными сканерами, чтобы выявить, имеют ли работники больницы признаки лихорадки. При этом китайская компания пожертвовала "медицинских роботов", чтобы те доставляли пациентам лекарственные средства и образцы тестов больных к медицинским работникам.

Как выглядит больница Хошеншань: фото

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.