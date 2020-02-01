В Китае дроны предупреждают о коронавирусе: один накричал на женщину без маски – видео
Правоохранители начали использовать в Китае дроны, чтобы предупреждать граждан об опасности коронавируса 2019-nCoV. Так, беспилотники подлетают к людям на улицах городов и призывают не выходить из дома, а при такой необходимости хотя бы носить защитные маски.
В сети опубликовали ролик, на котором зафиксированы такие действия полиции. Правоохранители прикрепили к дрону рацию и информировали население об опасности. Видео распространило издание Global Times в своем твиттере.
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Так, на одной из записей видно, как квадрокоптер накричал на женщину, которая гуляла без маски.
Сколько вам не повторяй, а вы все равно выходите из дома без маски. Возвращайтесь в свой дом и руки не забудьте помыть!
– раздается из рации вдогонку женщине, что начинает бежать.
"Я слежу за вами!" – добавляет дрон.
В другом случае квадрокоптер подлетает к ребенку, который ходит без маски.
"Эй! У нас непростые времена, деточка, почему ты без маски? Ну бегом – домой, коронавирус очень опасен! Беги!", – рассказывают маленькому мальчику в рацию.
Как китайцев информируют об опасности коронавируса: видео
Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:
- По состоянию на 1 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 259 человек. Общее количество инфицированных – более 12022 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровело 243 человека.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
Китайский коронавирус: мифы и правда / инфографика 24 канала