В Китае дроны предупреждают о коронавирусе: один накричал на женщину без маски – видео

Правоохранители начали использовать в Китае дроны, чтобы предупреждать граждан об опасности коронавируса 2019-nCoV. Так, беспилотники подлетают к людям на улицах городов и призывают не выходить из дома, а при такой необходимости хотя бы носить защитные маски.

В сети опубликовали ролик, на котором зафиксированы такие действия полиции. Правоохранители прикрепили к дрону рацию и информировали население об опасности. Видео распространило издание Global Times в своем твиттере.

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Так, на одной из записей видно, как квадрокоптер накричал на женщину, которая гуляла без маски.

Сколько вам не повторяй, а вы все равно выходите из дома без маски. Возвращайтесь в свой дом и руки не забудьте помыть!

– раздается из рации вдогонку женщине, что начинает бежать.

"Я слежу за вами!" – добавляет дрон.

В другом случае квадрокоптер подлетает к ребенку, который ходит без маски.

"Эй! У нас непростые времена, деточка, почему ты без маски? Ну бегом – домой, коронавирус очень опасен! Беги!", – рассказывают маленькому мальчику в рацию.

Как китайцев информируют об опасности коронавируса: видео

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R — Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 1 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 259 человек. Общее количество инфицированных – более 12022 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровело 243 человека.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.



Китайский коронавирус: мифы и правда / инфографика 24 канала