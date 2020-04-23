В Китае еще зимой было значительно больше больных коронавирусом: исследования

Вероятная цифра инфицированных коронавирусом COVID-19 в Китае еще до 20 февраля могла составлять не более 55 тысяч – по официальным данным, а вчетверо больше – свыше 232 тысячи людей.

Об этом говорится в исследовании ученых из Гонконга, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

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Такие оценки сделали после того, как органы здравоохранения КНР расширили критерии признания случая инфицирования COVID-19. Это уточнение, по мнению ученых, оказало существенный эффект на то, сколько всего случаев коронавируса можно обнаружить.

Всего было последовательно установлено семь версий критериев отнесения того или иного случая к COVID-19.

Исследователи на основе моделей рассчитали, что в среднем на Ухань – эпицентр заболевания – до 20 февраля могли приходиться 127 тысяч случаев, на другую часть провинции Хубэй – 55 тысяч, на остальную часть Китая – 50 тыс.

Важно! В середине апреля власти Уханя уточнили данные по количеству инфицированных и умерших во время эпидемии: количество умерших пациентов с коронавирусом увеличилось на 1 290 человек и составила 3 869. Количество случаев заражения выросло на 325 до 50 333.

Ранее президент США Дональд Трамп, ссылаясь на изменение данных из Уханя, утверждал, что Китай, а не США, лидирует по количеству летальных случаев пациентов с коронавирусом COVID-19.

С декабря от осложнений, которые вызывает коронавирус, в Китае умерло 4 632 человека, зарегистрировано 82 798 случаев заражения, из них 1 616 – ввезенных из-за границы.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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