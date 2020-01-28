В Китае изобрели средство для защиты от коронавируса: фото
В Шанхайском клиническом центре общественного здоровья разработали противовирусный спрей, который может защитить от нового китайского коронавируса 2019-nCoV.
Этот спрей может защитить медицинский персонал экстренного реагирования, впрочем, массовое производство для общественного использования недоступно, сообщает PDChina.
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Заметим, что США пытается разработать вакцину против нового коронавируса 2019-nCoV, впрочем, эксперты считают, что она станет доступной через несколько лет.
Кроме того, в Украине появились фейковые объявления о продаже вакцины против китайского коронавируса. Средство, которого еще не существует, продают за более чем 2000 гривен.
В Китае разработали противовирусный спрей, который может защитить медицинский персонал от коронавируса / PDChina
Использование этого спрея в массовых масштабах пока невозможно / PDChina
Профилактика nCoV: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы;
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в Китай.
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