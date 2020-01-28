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В Китае изобрели средство для защиты от коронавируса: фото

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Профилактика коронавируса / pageone.ph

В Шанхайском клиническом центре общественного здоровья разработали противовирусный спрей, который может защитить от нового китайского коронавируса 2019-nCoV.

Этот спрей может защитить медицинский персонал экстренного реагирования, впрочем, массовое производство для общественного использования недоступно, сообщает PDChina.

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Заметим, что США пытается разработать вакцину против нового коронавируса 2019-nCoV, впрочем, эксперты считают, что она станет доступной через несколько лет.

Кроме того, в Украине появились фейковые объявления о продаже вакцины против китайского коронавируса. Средство, которого еще не существует, продают за более чем 2000 гривен.


В Китае разработали противовирусный спрей, который может защитить медицинский персонал от коронавируса / PDChina

Использование этого спрея в массовых масштабах пока невозможно / PDChina

Профилактика nCoV: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы;
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в Китай.

Больше новостей, связанных с китайским коронавирусом, можно прочитать по ссылке.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Коронавирус 2020 Новости Здоровье Здоровая жизнь
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