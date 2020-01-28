В Китае изобрели средство для защиты от коронавируса: фото

В Шанхайском клиническом центре общественного здоровья разработали противовирусный спрей, который может защитить от нового китайского коронавируса 2019-nCoV.

Этот спрей может защитить медицинский персонал экстренного реагирования, впрочем, массовое производство для общественного использования недоступно, сообщает PDChina.

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Заметим, что США пытается разработать вакцину против нового коронавируса 2019-nCoV, впрочем, эксперты считают, что она станет доступной через несколько лет.

Кроме того, в Украине появились фейковые объявления о продаже вакцины против китайского коронавируса. Средство, которого еще не существует, продают за более чем 2000 гривен.



В Китае разработали противовирусный спрей, который может защитить медицинский персонал от коронавируса / PDChina

Использование этого спрея в массовых масштабах пока невозможно / PDChina

Профилактика nCoV: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы;

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в Китай.

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