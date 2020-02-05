В Китае мужчина скрыл заражение коронавирусом и заразил 7 человек

Мужчина из китайской провинции Фуцзянь скрыл то, что он заражен новым видом коронавируса, и инфицировал не менее 7 человек. Полиция в Китае задержала больного из-за того, что он не сообщил властям о своем пребывании в Ухане, где зародилось смертельное заболевание.

Об этом сообщает издание Global Times. Мужчина, инфицированный коронавирусом, посетил несколько общественных мероприятий и сельскую свадьбу, которая прошла 22 января с 3 тысячами гостей. Все люди, которые были в возможном контакте с больным, помещены на карантин.

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Заражение коронавирусом у китайца подтвердилось только 2 февраля. Полиция задержала мужчину за то, что он скрыл от властей и односельчан информацию о том, что посещал Ухань. Вместо этого он солгал, что вернулся с Филиппин.

В источнике не сказано, проявлялись ли у мужчины симптомы пневмонии во время свадьбы.

Добавим, что в Ухане погибли 479 человек из-за смертельной пневмонии, вызванной новым видом коронавируса.



Мифы и правда о коронавирусе / Картинка 24 канала

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