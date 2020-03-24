В Китае мужчина умер от хантавируса– еще одного вируса животного происхождения

В китайской провинции Юньнань от хантавируса умер мужчина. Это вирус животного происхождения, который обычно передается от грызунов.

Мужчина ехал в чартерном автобусе и внезапно умер. После вскрытия врачи обнаружили у него хантавирусный кардиопульмональный синдром, сообщает The Print.

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Учтя предыдущий опыт, 32 человека, которые находились в автобусе, поместили на карантин. Им всем сделают тест на наличие инфекции.

Хантавирусный кардиопульмональный синдром – это респираторное заболевание, вызываемое хантавирусом.

Согласно исследованиям, человек редко заражается хантавирусом и обычно это случается в сельской местности, где есть благоприятная среда для грызунов. Деревянные дома, амбары, хозяйственные постройки и сараи – это потенциальные места для заражения хантавирусом. К слову, больше всего случаев заражения фиксируют в США.



В Китае от хантавируса умер мужчина / Фото: Unsplash

Ученые считают, что чаще всего люди заражаются хантавирусом, когда вдыхают грязный воздух с каплями мочи грызунов, если прикасаются к предметам, загрязненных мочой больного грызуна, или едят пищу, которая содержит следы их мочи или помета.

Через укусы этот вирус передается редко, а от человека к человеку еще реже (зафиксировано лишь несколько случаев подобной передачи). Вместе с тем, этот вирус пока плохо изучен.

В общем, передается хантавирус тяжелее, чем коронавирус, хотя имеет достаточно высокий процент смертности – 38%. Специального лечения хантавируса не существует, как и вакцины. Следовательно, чем скорее человек обратится за помощью, тем больше шансов уберечь ей жизнь.

Ранними симптомы хантавируса является лихорадка и боль в мышцах. Также могут возникать головные боли, головокружение, озноб, тошнота, рвота, диарея и боль в животе. На более поздней стадии болезни появляются кашель и одышка.

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