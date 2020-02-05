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В Китае нашли лекарство от коронавируса

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В Китае нашли лекарство от коронавируса / Getty Images

Китайские исследователи нашли два новых препарата, которые могут эффективно подавлять коронавирус, от которого зафиксировано 493 летальных случая.

Об этом сообщает издание CGTN. Исследовательская команда ведущего китайского ученого-эпидемиолога Ли Ланьцзюаня заявила во вторник, 4 февраля, о прорыве в борьбе с новым видом коронавируса.

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По словам Ли, арбидол (противовирусное средство) и дарунавир (лекарства, которые используются при ВИЧ) могут быть эффективны в лечении заболевания. Эти препараты были использованы при лечении пациентов, заразившихся в провинции Чжэцзян.

В издании говорится, что для борьбы с вирусом лекарства от СПИДа имеют побочные эффекты, поэтому ученый будет рекомендовать Национальной комиссии по здравоохранению найденное сочетание препаратов.

Заметим, что ранее в Таиланде медики нашли не менее успешный способ лечения заболевания – сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа. У 71-летней женщины результат анализов на коронавирус был отрицательным через 48 часов после приема препаратов.

У Китаї знайшли ліки від коронавірусу
В Китае нашли лекарство от коронавируса / Getty Images

Добавим, в Центре общественного здоровья Украины сообщают, что по состоянию на 5 февраля в Украине не зарегистрировано ни одного случая новой коронавирусной инфекции.

"В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеванияъ до, во время путешествия или после него, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и поделиться историей путешествий с ним", – пишет пресс-служба.

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Мифы и правда о коронавирусе / Картинка 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус 2020 Китай Медицина
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