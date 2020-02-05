В Китае нашли лекарство от коронавируса
Китайские исследователи нашли два новых препарата, которые могут эффективно подавлять коронавирус, от которого зафиксировано 493 летальных случая.
Об этом сообщает издание CGTN. Исследовательская команда ведущего китайского ученого-эпидемиолога Ли Ланьцзюаня заявила во вторник, 4 февраля, о прорыве в борьбе с новым видом коронавируса.
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По словам Ли, арбидол (противовирусное средство) и дарунавир (лекарства, которые используются при ВИЧ) могут быть эффективны в лечении заболевания. Эти препараты были использованы при лечении пациентов, заразившихся в провинции Чжэцзян.
В издании говорится, что для борьбы с вирусом лекарства от СПИДа имеют побочные эффекты, поэтому ученый будет рекомендовать Национальной комиссии по здравоохранению найденное сочетание препаратов.
Заметим, что ранее в Таиланде медики нашли не менее успешный способ лечения заболевания – сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа. У 71-летней женщины результат анализов на коронавирус был отрицательным через 48 часов после приема препаратов.
В Китае нашли лекарство от коронавируса / Getty Images
Добавим, в Центре общественного здоровья Украины сообщают, что по состоянию на 5 февраля в Украине не зарегистрировано ни одного случая новой коронавирусной инфекции.
"В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеванияъ до, во время путешествия или после него, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и поделиться историей путешествий с ним", – пишет пресс-служба.
Мифы и правда о коронавирусе / Картинка 24 канала
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