В Китае обнаружили партию ВИЧ-инфицированных лекарств

Власти Шанхая проверяет сообщение о продаже китайской фармацевтической компанией более 12 000 доз зараженного иммуноглобулина. Врачи обнаружили в препарате вирус иммунодефицита человека.

Шанхайские контрольные органы приказали компании полностью остановить производство препарата и отозвать поставленные. Врачам по всей стране запретили использовать иммуноглобулин этой фирмы. Чиновники не сообщают, для лечения скольких пациентов использовали этот препарат, пишет The New York Times

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Иммуноглобулин человека – что это? Антитела в виде белковых соединений. Препарат для внутривенного введения изготавливают из плазмы крови доноров. Его используют для помощи организму в борьбе с бактериями, вирусами и токсинами.

Иммуноглобулин производила компания China Meheco Xinxing Pharma Co. Это дочерняя фирма предприятия China General Technology Group которую контролирует правительство Китая.

Представитель комиссии по здравоохранению заявил журналистам, что пока ни один пациент в результате лечения не заразился ВИЧ. Китайские эксперты считают, что риск передачи вируса незначительный.

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