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В Китае обнаружили повторное заражение коронавирусом Covid-19

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В Китае обнаружили повторное заражение коронавирусом / unsplash

В провинции Сычуань в Китае выявили случай повторного заражения коронавирусом. Мужчина только недавно выписался из больницы. Сейчас инфицированный находится в больнице в городе Чэнду.

По словам местных медиков, пациент проходил лечение по пятому общенациональному стандарту. Об этом сообщила газета The Beijing News.

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19 февраля власти объявили вступление в силу шестого стандарта диагностики и лечения нового коронавирус. Он утвержден Государственным комитетом по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР.

Еще не выяснено, заразились ли члены его семьи. Мы сообщим об этом сразу же после того, как получим результаты анализа,
– рассказал представитель комитета по вопросам охраны здоровья.

По официальной статистике, в Сычуане из больницы выписались уже 222 человек, трое из них умерли. Всего в этом регионе зарегистрировали 525 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки выявили пять инфицированных.

 
Коронавирус – что это?

Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в это семейство входят и коронавирусы человека

інфографіка

Данные о смертности от коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости Украины Эпидемия Китай Коронавирус 2020 Здоровье Медицина
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